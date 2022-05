Guarnição Policial Militar Rodoviária do Posto 21 em rondas pela Serra do Rio do Rastro, deparou-se com algumas quedas de barreira, duas foram removidas pela gu, e outras duas não foi possível remover, equipes de manutenção da SIE estão em deslocamento para fazer a retirada do material. trânsito segue em meia pista nestes dois pontos.

Polícia Militar Rodoviária segue no local e monitorando qualquer alteração.

Fonte:Polícia Militar Rodoviária