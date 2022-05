Anvisa aponta falsificação de remédio para artrite e manda apreender lotes

Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou hoje a apreensão e a proibição da distribuição, da comercialização e do uso de unidades falsificadas do medicamento Humira AC, usado comumente para o tratamento de artrite.

Segundo a agência reguladora, o lote com falsificações é o de número 1146607, fabricado em maio de 2021 e com validade até janeiro de 2023. A falsificação, ainda de acordo com a Anvisa, está na forma de preenchimento da seringa.

A medida tomada pela Anvisa foi feita após a AbbVie, farmacêutica detentora do registro do remédio, comunicar a irregularidade à agência. De acordo com a empresa, o lote apresenta as seguintes diferenças em relação ao medicamento original:

diferença no fechamento do blíster [embalagem];

diferença na cor da marcação de segurança;

diferenças na cor e no tamanho da fonte no blíster;

dimensões diferentes das embalagens;

ausência da marcação em Braille (linguagem para cegos) na embalagem secundária.

Na resolução publicada hoje, a Anvisa solicita aos serviços de saúde que, caso recebam unidades do referido medicamento, antes de utilizá-las façam uma verificação minuciosa da embalagem e do rótulo do produto.

Caso sejam identificadas unidades com as características de falsificação descritas, a agência pede que os produtos não sejam utilizados e que a Anvisa seja comunicada imediatamente.

O UOL entrou em contato com a AbbVie e aguarda retorno.

