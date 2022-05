Brasil terá visão especial do eclipse lunar total de 15 de maio

Entre os dias 15 e 16 de maio de 2022, vai ocorrer um eclipse lunar total e que será completamente visível, em todas as fases, em toda a América do Sul. Todo o Brasil está na região de condições astronômicas para a visibilidade completa do evento, mas são as condições meteorológicas que vão, de fato, definir quem no país poderá apreciar o belo espetáculo. Um outro eclipse lunar total tão grandioso como este só poderá ser observado no Brasil em 14 de março de 2025, quando o país poderá ver quase todas as fases.

Um eclipse especial

Eclipses lunares ou solares não são eventos raros. Estes fenômenos astronômicos são comuns e ocorrem todos os anos, mas o que muda é a possibilidade e o grau de visualização em cada parte do nosso planeta.

De acordo com o professor Marcos Calil, coordenador científico do planetário de Santo André e do Núcleo de Observação do Céu, até setembro de 2024 teremos mais quatro eclipses lunares, mas nenhum deles terá a ampla possibilidade de visualização como o que ocorrerá entre os dias 15 e 16 de maio de 2022. Para cada um destes eclipses lunares, sempre terá um “porém” que vai dificultar a visualização no Brasil.

“Um determinado eclipse não dará para ser observado em grande parte do Brasil, outro só poderá ser observado durante um curto intervalo de tempo e, assim por diante. Algo tão grandioso como o eclipse de 15 de maio, somente será visto em 14 de março de 2025, quando o Brasil poderá apreciar a ocorrência da grande parcela do Eclipse Lunar Total.”

Os próximos eclipses lunares vão ocorrer em:

08 de novembro de 2022 – Eclipse Lunar Total

28 de outubro de 2023 – Eclipse Lunar Parcial

25 de março de 2024 – Eclipse Lunar Penumbral

18 de setembro de 2024 – Eclipse Lunar Parcial

Como a Lua vai aparecer no céu?

O eclipse total lunar será possível porque entre o fim da noite do dia 15 de maio e o começo da madrugada do dia 16, o Sol, a Terra e a Lua estarão alinhados nesta ordem. O planeta Terra estará entre o Sol e a Lua cheia. A Lua ficará escurecida, sem o brilho comum de uma lua cheia, porque a sombra da Terra será projetada sobre a Lua. É a sombra da Terra que tira o brilho da Lua cheia.

Qual o melhor horário para ver este eclipse?

Para apreciar o eclipse lunar total você precisará ficar acordado entre o fim da noite do domingo, 15 de maio, e o começo da madrugada de segunda-feira, 16 de maio de 2022. No Brasil, o evento terá início em 15 de maio, às 23 horas e 27 minutos e se estende até às 3 horas e 50 minutos do dia 16 de maio de 2022.

De acordo com o professor Marcos Calil, o começo do eclipse é momento especual.

“Este é um momento em que Lua estará passando da penumbra para a umbra da Terra. É nesse momento que a Lua começa a ficar com o aspecto “cortada” e poderá ser facilmente observada em qualquer lugar do Brasil. Mesmo nas cidades com alto índice de poluição luminosa. É nesse momento que as pessoas começam a prestar mais atenção no fenômeno.”

O momento máximo do eclipse lunar total vai ocorrer no começo no dia 16 de maio, à 01 hora e 11 minutos, no começo da madrugada da segunda-feira. É neste momento que a Lua estará completamente imersa no cone de sombra da Terra, muito próxima do centro do cone de sombra terrestre.

O professor Calil observa que no ponto máximo do eclipse teremos uma Lua com um tom avermelhado escuro. Ao contrário do que muitos pensam, a Lua não desaparece do céu, porém seu aspecto avermelhado, até puxado para o marrom escuro, dificulta e muito a captação de fotos e a percepção de alguns detalhes selenográficos. A selenografia é uma subidivisão da Astronomia que estuda a superfície da Lua.

Na imagem abaixo mostra todas as fases do eclipse total lunar dos dias 15 e 16 de maio de 2022

Não precisa de aparelhos para ver

Diferente dos eclipses solares, que só podem ser observados com artefatos corretos para proteger os olhos (tem risco de cegueira!), os eclipses lunares podem ser observados a olho nu. Basta olhar para o céu na hora certa e apreciar o espetáculo, mas se as nuvens deixarem.

O problema das nuvens

A restrição ou não da nebulosidade é um problema que precisa ser sempre considerado, em qualquer lugar do planeta e em qualquer época do ano. Como em outros eventos astronômicos importantes, a Climatempo vai fazer uma previsão especial nebulosidade também para o eclipse que ocorrerá entre o fim da noite do dia 15 e o começo da madrugada do dia 16 de maio de 2022.

A análise inicial, ainda sem grande detalhamento, indica o rápido deslocamento de uma frente fria do Sul para o Sudeste do Brasil, justamente entre os dias 15 e 16 de maio de 2022. A área de nuvens e de chuva desta frente fria poderia atrapalhar bastante a visualização do eclipse lunar total partes dos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio De Janeiro e Espírito Santo.

No Norte e o no Nordeste, áreas de instabilidade tropicais podem prejudicar a visibilidade deste eclipse em grande parte dos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e na parte norte e litorânea dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte.

Fonte: Climatempo