Rua do hospital de São Joaquim é modernizada com pavimentação asfáltica

Passado um centenário todo, após a área que pertencia a Bento Cavalheiro do Amaral se transformar na única unidade hospitalar do município, conforme o testamento aberto e lido no dia 13 de setembro de 1912, deixando uma área de terreno próxima à vila de São Joaquim, destinado a ser construído um estabelecimento de “caridade”.

Este estabelecimento de Caridade se transformou no Hospital de Caridade Sagrado Coração de Jesus. Porém, através dos anos, o hospital manteve um ritmo considerável de melhorias como a construção de uma nova ala, abertura de novos leitos, cirurgias mais complexas, maternidade, arco cirúrgico e até mesmo a recém implantada ortopedia.

Mas algo ainda estava na idade das pedras: A rua íngreme de subida ainda era feita de paralelepípedos de pedra basalto o que e fazia os carros patinassem quando tentavam subir em dias de chuva para a emergência do hospital. Algo precisava ser mudado e pensando nessa “referência única de saúde” que o prefeito Giovani Nunes resolveu modernizar a Rua Murilo Bortoluzzi implantando a pavimentação asfáltica em direção ao Hospital, trazendo uma melhoria significativa para a mobilidade urbana e também a saúde do município.