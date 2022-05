Influenciador Jesse Koz e Shurastey serão homenageados em Santa Catarina

O viajante e influenciador brasileiro Jesse Koz e o seu cachorro, Shurastey, que morreram em um acidente de trânsito nos Estados Unidos, receberão homenagens em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, de onde partiram com o objetivo de chegar de Fusca até o Alasca.

Em uma rede social, o prefeito da cidade, Fabrício Oliveira, anunciou que o influencer e o cão irão ganhar pinturas artísticas na praça do elevado na Avenida do Estado. Além disso, será inaugurado um parque para cachorros que levará o nome do golden retriever, fiel escudeiro de Jesse nas viagens pelas Américas.

A cidade fará uma homenagem através da arte para eternizar a dupla Jesse e Shurastey, que levaram com orgulho o nome da nossa cidade e do nosso país para o mundo. Essa dupla vai continuar a inspirar a celebração da vida, a leveza da alma, a amizade e o respeito aos animais”,” Fabrício Oliveira, prefeito de Balneário Camboriú

Marcada para o dia 9 de julho, a tradicional Cãominhada, evento que faz parte da programação de aniversário da cidade, este ano homenageará o cão Shurastey e seu tutor, Jesse.

E segundo o portal ND+, neste domingo (29), colecionadores de carros antigos farão uma carreata homenageando a dupla. O evento acontece a partir das 9 horas, partindo do Centro de Itajaí com destino a Balneário Camboriú.

Fonte: Uol