Polícia Civil prende sete pessoas acusadas de sequestrarem caminhoneiros em SC

A Polícia Civil catarinense prendeu nesta sexta-feira, 27, sete pessoas acusadas de serem responsáveis por pelo menos 12 sequestros de caminhoneiros, alguns deles, ocorridos em Santa Catarina.

Todos os sequestradores são Mato Grosso do Sul, cometeram os crimes em cidades do Santa Catarina e Rio Grande do Sul, contra caminhoneiros de diversos estados do Brasil.

O esquema envolvia anúncios falsos em nome de empresas conhecidas, por meio de aplicativos de fretamento, com pagamento considerado em boa quantia. Ao chegar no local combinado, os caminhoneiros acabavam rendidos e mantidos em cativeiro por até três dias, enquanto os caminhões eram roubados e levados para a região de fronteira com o Paraguai.

Os golpistas ainda obrigavam os reféns a entrarem em contato com a família e afirmarem que estavam bem. As vítimas também foram forçadas a ingerir drogas para ficarem inconscientes, impedidos qualquer tentativa de fuga.

De acordo com o delegado da Polícia Civil, Murilo Batalha, os sequestradores são responsáveis por três sequestros no final de março, em Itapema; por outros três em Joinville, no início de abril; e mais dois crimes na cidade de Tramandaí (RS), em maio.

A investigação policial localizou os autores do crime em pousadas nas cidades de Itapema e Canasvieiras. Uma arma foi apreendida na operação.

