Superlua acontece em Junho e traz energias importantes para os signos

Quando a Lua Cheia ocorre em sua órbita em torno da Terra e se encontram mais perto de nosso planeta, ou seja, no perigeu, são frequentemente chamadas de “Superlua”. E neste mês de Junho, teremos mais uma, após o grande evento promovido pelos dois astros durante o Eclipse Lunar, no dia 15 de Maio. Saiba tudo sobre mais esse boom de energia!

Quando é a próxima Superlua Cheia?

Ainda em 2022, teremos dois momentos de Superlua: no próximo 14 de Junho e outro em 13 de julho.

E na Astrologia, o que significa a Superlua?

De acordo com os Astros, na próxima Superlua, em 14 Junho, o Sol estará em oposição à Lua, que se encontrará em sua fase Cheia no signo de Sagitário – dependendo do signo do zodíaco em que a Lua está, acredita-se que uma Superlua amplifica os traços astrológicos desse signo. Além disso, no final da manhã, ela fará uma quadratura com Netuno, no signo de Peixes. Portanto, nesse dia, poderemos entrar em uma briga interna entre razão e emoção, onde a nossa parte mental estará muito forte. Nossas decisões devem ser tomadas com bases sólidas e voltadas para a realização – tirar de vez do campo das ideias e da procrastinação. Para todos os signos, é aconselhável manter os ideais e objetivos bem estruturados, com planejamento para serem de fato praticados, tendo muito cuidado com ímpetos e energias súbitas.

Fonte: Terra