Motorista embriagado colide contra poste e abandona duas crianças feridas no veículo

Um grave acidente que aconteceu no início da noite desta quarta, dia 8 de junho, na cidade catarinense de Jaraguá do Sul está deixando os moradores da região indignados com tamanha irresponsabilidade. O acidente aconteceu na Rua Waldemar Gumz.

Segundo testemunhas que estavam por perto do acidente, logo após a colisão, o condutor do carro modelo Ford Focus fugiu do local abandonando duas crianças que estavam com ele no veículo.

O homem teria perdido o controle do veículo e colidiu contra um posta que acabou caindo sobre o carro. Apesar da tentativa de fuga, o motorista embriagado foi rapidamente encontrado por uma guarnição da polícia militar. O homem fugiu em direção a uma região de mato.

Nas imagens abaixo é possível ver o estrago que a colisão causou no veículo. A batida foi tão forte que o poste veio abaixo e caiu sobre o carro

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h21 para atender a ocorrência. No local encontraram as duas crianças com idades de 3 e 5 anos. As crianças foram retiradas do veículo e levadas para atendimento médico no Hospital Jaraguá.

Uma das crianças foi resgatada em estado grave de saúde.

O motorista do veículo foi preso em flagrante e levado até a Central Regional de Plantão Policial da cidade.

A atitude desde motorista deixou moradores da cidade indignados com sua atitude de abandonar duas crianças pequenas que estavam feridas devido o acidente que ele mesmo causou.

Até o momento não se sabe o estado de saúde das crianças que foram resgatadas.

Com informações: Jornal Oeste