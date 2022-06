Jogando Blackjack… Sorte ou estratégia?

Sem dúvida, é como qualquer jogo de cartas, ambos os fatores são importantes em determinados momentos do jogo. Para alguns, sorte é tudo, enquanto para outros é estratégia. De qualquer forma, para um bom jogador de blackjack, é melhor ter uma estratégia clara e saber o que é justo e necessário para ganhar.

Vamos começar dizendo que na variante do jogo em um cassino online você não poderá contar cartas, que é o que alguns jogadores fazem em cassinos físicos. Em qualquer caso, a contagem de cartas representa

apenas 1% de chance de sucesso.

No entanto, também é verdade dizer que a grande maioria das salas de cassino online oferecem diferentes tipos de Blackjack que podem ser jogados com uma estratégia para aumentar as chances de ganhar. Além disso, um cassino online basicamente nem pode verificar. Claro… você está desenvolvendo seu jogo através de um computador ou dispositivo móvel. É por isso que jogar com uma estratégia é útil por vários motivos.

À medida que você ganha experiência neste jogo de cartas, notará que existem estratégias simples, mas também aquelas que exigem aprender muitas regras e conhecimentos para poder apostar. Quando você decide e estuda a implementação de uma determinada estratégia no jogo, é importante praticar e depois experimentar todas as estratégias possíveis. Desta forma, você saberá qual deles melhor se adapta à sua habilidade e visão do jogo. Lembre-se também que o conhecimento completo de todas as regras é uma prioridade. Se tudo correr bem, também pode jogar a dinheiro, mas apenas quando estiver pronto.

Vamos fazer uma breve revisão dos aspectos estratégicos básicos no blackjack.

Um bom jogador experiente é aquele que tem um alto grau de paciência e análise e que em cada uma das mãos do jogo tentará implementar estratégias adequadas para suas cartas, além de ser estratégico em suas apostas como parte do jogo. Em outro aspecto, esses jogadores também se caracterizam por reconhecer que nem todos que apresentarem seu jogo serão capazes de vencer. É por isso que você deve aprender a conhecer e determinar o momento exato de dar tudo de si ou se afastar da mesa de jogo. E logicamente é essencial que todo bom apostador de cartas se informe regularmente sobre o jogo e as estratégias mais eficazes dentro dele.

Fica claro então que se tornar um jogador eficiente e profissional no blackjack é um processo que não se consegue da noite para o dia. Levará muito tempo e o estudo e aprendizado dos princípios básicos que com o tempo lhe trarão mais sucesso do que fracasso. Nunca se esqueça que uma boa determinação de diferentes estratégias para abordar cada mão é vital. E neste caso o papel da paciência pode fazer a diferença entre ganhar ou perder.

