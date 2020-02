Final de feridão ! Qual será o seu próximo destino ? Definitivamente final festa? Só que não. Tem gente ainda da folia. Segundo alguns, início do ano (pra mim é trabalho sempre, graças a Deus). Dessa forma, é hora de começar a planejar a próxima viagem, o próximo final de semana, feriadão,…

KUROTEL – PRESENTE ESPECIAL

Inicialmente, todos meus clientes, parceiros e amigos hoteleiros, que desfilam em minhas páginas tiveram 100% de ocupação neste feriadão e, além disso, haviam filas de espera já com 15 dias antes do feriado. Assim, sendo, um dos exemplo foi o Kurotel, na cinematográfica Gramado, na Serra Gaúcha. Por conta disso, vale a dica deles: “Quem planeja com antecedência uma viagem pode conseguir ganhos exclusivos. Então, que tal aproveitar o benefício especial que o Kurotel preparou para o mês dedicado às mães? Reservas efetuadas até o dia 29 de fevereiro garantem 60% garantem de redução para acompanhantes, em apartamento duplo, em hospedagens durante o período de 09 a 31 de maio de 2020″.

Todos os hotéis já estão com suas reservas abertas para os próximos feriadões, além do Dia das Mães. Dia 21/04, terça-feira, Tiradentes e 01/05 – sexta-feira, dia do trabalho. Portanto, belas oportunidade de imersão, usufruindo de um tempo especial com uma pessoa especial, em um local exclusivo, eleito pelo quinto ano consecutivo como o melhor Spa da América Latina. Assim, o Kur é um local perfeito para viver momentos de relaxamento, conforto, carinho e cuidado. É ou não é um presente perfeito para o dia das mães ou para as pessoas mais especiais da sua vida?