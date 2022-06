Fórmula 1 é renovada por mais três temporadas na Band, diz site

A Fórmula 1 que desde 2021 está na Band após o fim de um acordo de 40 anos com a Globo, continuará na emissora paulista por pelo menos mais três anos, até 2025. A renovação aconteceu nesta segunda-feira (13) e deverá ser anunciada oficialmente em um comunicado muito provavelmente nesta terça-feira (14). As informações são do jornalista Gabriel Vaquer, do Notícias da TV.

O acordo foi fechado para transmitir a principal categoria do automobilismo até 2025 com exclusividade na TV aberta e no BandSports, canal esportivo na TV por assinatura pertencente ao Grupo Bandeirantes.

O SBT havia demonstrado interesse em transmitir a categoria, principalmente para reforçar o seu catálogo de esportes após perder a Libertadores da América que retorna à Globo em 2023, mas a avaliação da Liberty Media, empresa que detém os direitos da Fórmula 1, é de que a parceria com a Band tem se demonstrado bastante satisfatória.

A emissora do Morumbi e a Liberty Media tem uma parceira de Market Share, o que significa, que tudo que for financeiramente arrecadado é dividido em partes iguais. Na atual temporada, por exemplo, a Band vendeu cerca de R$ 120 milhões com cotas de patrocínio, o que rendeu R$ 60 milhões para cada uma das empresas.