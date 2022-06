O Baile de São João 2022 do Clube Astréa em imagens

O Clube Astréa, através de sua diretoria, da Rainha Bianca Grillo e do Casal Presidente Fernando Teixeira Luiz e Taise Souza Luiz deste sábado (18), promoveu um dos mais animados bailes de São João dos últimos tempos embalado pelo grupo gauchesco Tchê Guri.

Veja o vídeo completo:

A Abertura realizada pela diretoria foi fantástica com a pequena jovem Anita Souza Luiz cantando ao vivo o tema de entrada com arranjos vocais e surpreendente exaltação rítmica, assim como a estilosa coreografia dos festeiros e a passagem da faixa para as novas realezas de São João do Clube a Rainha Vitória Vita Figueredo Borges e as princesas Bianca Goulart Zanete e Marina Flores Bianchini

Um arraiá que foi até o dia clarear com distribuição de diversas guloseimas, vergamotas e quentão para os participantes da edição 2022 do Baile de São João do Clube Astréa.

Veja as imagens: