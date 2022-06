Uma das fotografias mais fortes de todos os tempos!

Esta foto foi tirada em abril de 1945 pelo Major Clarence Benjamin. A cena que ela retrata é um trem de prisioneiros judeus que haviam sido interceptados pelas Forças Aliadas.

O que a fotografia registra é o exato momento em que elas souberam que o trem não iria para um Campo de Concentração e que, a partir daquele instante, elas estavam libertas.

A captura da mistura de alívio com alegria das mulheres, ainda que com um reflexo do cansaço e sofrimento vivido dos últimos anos, torna a fotografia uma das mais marcantes da história.