Os animais de estimação podem fazer bem para a saúde, diz ciência

Confira alguns dos benefícios que os animais de estimação oferecem para a saúde de seus tutores. Os dados foram apontados por diversas pesquisas científicas.

Ter animais de estimação em casa pode ser uma ótima forma de cuidar da saúde e melhorar vários outros aspectos da vida. Confira o que algumas pesquisas recentes concluíram sobre o assunto e entenda melhor a relação entre os pets e os humanos.

1 – Tutores criam conexões e socializam

Os tutores de pets acabam tendo uma vida social mais agitada e têm a possibilidade de interagir com outras pessoas na mesma situação. Seja pela internet ou em encontros presenciais, o papo sobre os animais rola solto. Uma pesquisa da Mars Petcare mostrou que 54% dos tutores concordam com essa premissa. A pesquisa foi feita em parceria com o Human Animal Bond Research Institute (HABRI).

2 – Saúde do coração melhora com animais de estimação

Os pets têm o poder de interferir diretamente na saúde de seus tutores. Vários estudos recentes mostram que os animais de estimação presentes reduzem a ocorrência de problemas coronários. A saúde como um todo pode ser beneficiada com a relação entre humanos e pets.

3 – Fim da solidão

Pessoas que sofrem com o sentimento de solidão e gostam de animais de estimação, certamente se beneficiarão dos amigos do mundo animal. A solidão será coisa do passado ao lado de um novo bichinho.

4 – Animais de estimação melhoram a saúde mental

Uma pesquisa observacional publicada na BMC Psychiatry, em fevereiro de 2018, chegou a alguns resultados bem interessantes sobre o assunto. Os animais de estimação contribuem para melhorar a saúde mental de seus tutores. Os dados apontaram que:

Cuidar de um cachorro foi considerado benéfico para pacientes que vivem com transtorno de estresse pós-traumático;

A convivência com animais de estimação foi associada à melhora da estabilidade emocional;

Ser responsável por um pet também foi associado a um maior senso de significado e propósito.

5 – Mais atividade física

Principalmente os cachorros demandam certos cuidados com a saúde que podem incluir caminhadas e exercícios ao ar livre. Por esse motivo, os tutores acabam tendo que se exercitar também.