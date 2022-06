Anvisa determina recolhimento de remédios à base de losartana, usados para pressão alta

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou nesta quinta-feira (23) a interdição e o recolhimento de lotes de medicamentos que contenham o princípio ativo losartana, que é um anti-hipertensivo e um dos remédios para insuficiência cardíaca mais utilizados no Brasil. Segundo a agência, a decisão foi tomada em razão da presença da impureza azido em concentração acima do limite de segurança aceitável.

O prazo máximo regulamentar para conclusão do recolhimento dos produtos das farmácias é de até 120 dias, contados a partir de hoje, data da publicação da resolução, para a qual a Anvisa avaliou o impacto no mercado brasileiro e a necessidade de continuidade dos tratamentos.

Clique aqui para consultar a lista dos lotes a serem recolhidos.

Clique aqui para consultar a lista dos lotes que foram interditados.

O Anuário Estatístico do Mercado Farmacêutico da Anvisa mostra que a losartana potássica era, em 2019, o segundo princípio ativo mais comercializado no país, atrás apenas do cloreto de sódio, usado como descongestionante, como veículo para vários medicamentos injetáveis ou para limpeza de ferimentos, entre outras funções.

A Anvisa adverte que pessoas que utilizam o remédio não devem interromper o seu tratamento. Acrescenta que a hipertensão e a insuficiência cardíaca exigem acompanhamento constante e que qualquer alteração no tratamento deve ser feita somente pelo médico que acompanha o paciente. Deixar de tomar o remédio pode provocar riscos de derrame e ataque cardíaco, entre outros.

A medida preventiva foi adotada após a evolução do conhecimento sobre as impurezas, e ela serve para adequar os produtos usados no Brasil aos limites técnicos previstos para a presença do contaminante em questão, explicou a Anvisa.

Para o caso de pessoas que estejam usando lotes afetados do medicamento, a orientação da Anvisa é continuar o tratamento e conversar com o médico se houver dúvidas ou necessidade de orientação.

A explicação para essa decisão é que não há risco imediato em relação ao uso dessa medicação, porque não existem dados que indiquem um aumento dos eventos adversos.

A agência informa que há outras losartanas no mercado que podem substituir os medicamentos recolhidos ou interditados, mas a troca só deve ser feita sob prescrição médica e quando o usuário já estiver com o novo em mãos.

Os pacientes podem, ainda, entrar em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) do laboratório fabricante para se informar sobre a troca do remédio por um lote que não tenha sido afetado pelo recolhimento ou interdição.

Os meios para contato com as empresas estão disponíveis na embalagem e na bula dos produtos.

Por meio de nota, a Anvisa esclareceu que, desde a descoberta da possibilidade de presença do azido na losartana, em setembro de 2021, vem adotando medidas para garantir que os medicamentos disponíveis para a população brasileira estejam dentro dos padrões de qualidade.

A Anvisa informou aos detentores de registro desses remédios que é preciso apresentar os resultados da avaliação sobre a existência dessa impureza em seus produtos.

A losartana é considerada um medicamento seguro e eficaz, portanto os registros desses medicamentos continuam válidos no Brasil e em vários outros países.

