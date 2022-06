Polícia Civil divulga relatório de ocorrências durante a Festa do Pinhão

A 8ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Lages divulgou o relatório das ações realizadas pelo órgão durante o período da 32ª Festa Nacional do Pinhão. Os trabalhos desenvolvidos pelo órgão foram concentrados na Delegacia de Polícia do Parque de Exposições, Central de Polícia (Centro), 2ª Delegacia de Polícia (Bairro Coral) e Divisão de Investigação Criminal (DIC).

“Para atendimento nas unidades, contamos com um efetivo de 60 policiais civis que integraram as escalas de plantão e demais atividades policiais”, destaca em nota à imprensa a Delegacia, comandada pela delegada Luciana Rodermel.

Além da manutenção de todas as atribuições da Polícia Civil durante o período, foram também desenvolvidas as seguintes atividades: a Polícia Civil expediu 43 Alvarás e licenças (vinculados à Festa do Pinhão). Em relação aos boletins ocorrências, foram registradas durante a festa 20 ocorrências por furto de celular, 02 por outros tipos de furto, 01 por lesão corporal, 03 por perda de documentos e objetos, 02 por ameaça, 01 por vias de fato e 01 por estelionato. O levantamento mostra que não houve nenhum procedimento policial lavrado no parque durante o evento.

Sobre os procedimentos policiais lavrados na Central de Polícia, o balanço da Polícia Civil mostra que, durante a festa, foram registradas 03 ocorrências por furto, 01 por posse ilegal de arma e 04 por porte ilegal de arma, 01 por estelionato, 01 por roubo, 05 por lesão corporal (violência doméstica), 03 por ameaça (violência doméstica), 02 por tráfico de drogas, uma por uso de drogas, 04 por embriagues ao volante, 01 por lesão corporal, 01 por crime contra econ. Popular, 01 por descumprimento de medida protetiva e 01 por injúria.