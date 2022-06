Bolsonaro participa de evento religioso em Balneário Camboriú neste sábado

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), visita Santa Catarina pela 13ª vez neste sábado (25). O político participou do evento religioso Marcha para Jesus em Balneário Camboriú, no Litoral Norte catarinense.

O presidente chegou ao fim da marcha pouco depois das 10h40, no Pontal Norte da Praia Central. Ele subiu ao palco do evento perto das 10h50. Bolsonaro discursou por volta de 20 minutos e terminou perto das 12h. O evento foi encerrado oficialmente às 12h05. Por volta de 12h25, o presidente deixou o palco.

Mais cedo, ele chegou à Praça Almirante Tamandaré, onde começou a caminhada, às 9h45. Perto das 10h, o presidente seguiu na marcha na areia alargada da Praia Central. Após uma tentativa de ir andando, ele continuou o caminho de carro. Além da areia, apoiadores acompanharam o político em embarcações no mar e nas sacadas de prédios na orla.

No início da manhã, o presidente desembarcou no Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder, em Navegantes, na mesma região, às 8h50. Ao sair do terminal de desembarque, ele cumprimentou apoiadores.

Por volta de 9h15, o presidente saiu do aeroporto. Em seguida, seguiu de carro até o evento. A distância até Balneário Camboriú é de cerca de 35 quilômetros.

A marcha partiu da Praça Almirante Tamandaré e foi até o Pontal Norte, onde estava o palco. O presidente ainda deve participar de um almoço com pastores, políticos e empresários. O retorno a Brasília está previsto ainda para a tarde deste sábado.

