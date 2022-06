Festival de Inverno de São Joaquim começa sexta com programação especial

Inicia na próxima sexta-feira (01), o Festival de Inverno 2022 de São Joaquim. O evento é organizado pela Prefeitura de São Joaquim, através da Secretaria de Turismo e entidades ligadas ao setor de turismo da cidade.

O evento começa na Estação ICE PARK, onde contará com uma praça de alimentação com a estrutura de 02 cafés e 05 restaurantes, servindo almoço e jantares. Além de bares, que servirão

A complexidade da organização é tamanha, que o ICE PARK terá a estrutura para todos os quatro IG’s, (Indicações Geográficas), com produtos como a Maçã Fuji, o Mel de Melato, Queijo Serrano e os estandes para os vinhos de altitude.

Além das atrações culturais, musicais e gastronômicas, o evento vai contar também com o lançamento da 22ª edição da Festa Nacional da Maçã, que será em setembro com uma edição especial.

Confira a programação do primeiro final de semana:

FESTIVAL DE INVERNO – PROGRAMAÇÃO

01/07/2020 – Abertura

17h – Recepção de autoridades no Pavilhão Nacional da Maçã

17h – Apresentação piano e Violino com (Gláucio Maciel e Suiani Elinis)

17h20 – Cerimonial de Abertura do Festival de Inverno de São Joaquim

17h40 – 5º Serra Catarina Festival de Inverno 2022 – São Joaquim

18h – Lançamento oficial da 22ª Festa Nacional da Maçã e

Apresentação das Soberanas.

18h30 – Abertura dos portões para o público em geral com as boas-vindas do mascote Quim e a Maçã Joaquina

18h30 – Comercialização de Vinhos Finos de Altitude

18h30 – Comercialização de Cerveja Artesanal Serrana

18h30 – Exposição e venda de produtos com Identificação Geográfica de São Joaquim

18h30 –Apresentação de Piano e Voz com (Gláucio Maciel e Douglas Porto)

18h30 – Festival Gastronômico

18h30 – Concurso fotográfico “Espetáculo do Inverno em São Joaquim”

19h – Apresentação da Orquestra da Escola Municipal de Arte de São Joaquim e convidados.

19h40 – Apresentação cultural das Invernadas do GDG- Portela

20h30 –Show com a dupla Sarah e Douglas

22h – Show com a Banda Liga

02/07/2022

12h – Abertura dos portões do Pavilhão Nacional da Maçã

12h –Festival Gastronômico

12h – Concurso fotográfico: “Espetáculo do Inverno em São Joaquim”

12h – Exposição e venda de Artesanato local

12h –Comercialização de Vinhos Finos de Altitude

12h – Comercialização de Cerveja Artesanal Serrana

12h – Exposição e venda de produtos com Identificação Geográfica de São Joaquim

15h – Recepção do mascote Quim

15h – Balé (Colégio Dinâmico)

16h – Invernada Grupo da Amizade da 3ª idade

16h30 – Apresentação musical dos finalistas e convidados do Festival Municipal da Canção

17h00 – Apresentação musical Natália Camargo e Cauê Galli

18h – Apresentação musical Lucas e Amanda

18h30 – Apresentação musical Zando e Banda Galileoh

20h – Show Banda Liga

21h – Apresentação musical Trio Malbec

03/07/2022

12h – Abertura dos portões do Pavilhão Nacional da Maçã

12h – Festival Gastronômico

12h – Concurso fotográfico: “Espetáculo do Inverno em São Joaquim”

12h – Exposição e venda de Artesanato local

12h – Comercialização de Vinhos Finos de Altitude

12h – Comercialização de Cerveja Artesanal Serrana

12h –Exposição e venda de produtos com Identificação Geográfica de São Joaquim.

16h – Recepção do Mascote Quim

16h – Coral Juvenil da Escola Municipal de Arte de São Joaquim

16h30 – Apresentação dos Finalistas e convidados do Festival Municipal da Canção

17h – Show Martinez e Diana

18h00 – Premiação do concurso fotográfico: “Espetáculo do Inverno em São Joaquim”

18h30 – Show com a dupla Jean Lucca e Zé Henrique

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim