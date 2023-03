Sicredi reforça compromisso com o agronegócio na Expodireto 2023

O evento foi realizado entre os dias 6 e 10 de março, em Não-Me-Toque/RS

O Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa no país, esteve presente na 23ª Expodireto Cotrijal, uma das maiores feiras do agronegócio do Brasil, realizada entre os dias 6 e 10 de março, em Não-Me-Toque (RS). Durante os cinco dias de evento, a Casa Sicredi recebeu associados de todas as regiões do Rio Grande do Sul e de outros estados brasileiros, que buscavam soluções financeiras para seus negócios.

Conforme o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port, o balanço que o Sicredi faz da feira é positivo. “Além da proximidade com os associados durante toda a Expodireto, a avaliação que fazemos da participação do Sicredi é favorável, pois reforçamos o compromisso com o agronegócio e com o desenvolvimento econômico gaúcho. Um exemplo disso é o protagonismo do Sicredi no setor, já que lideramos o ranking das instituições financeiras que mais realizaram operações de crédito rural no último ciclo do Plano Safra no Rio Grande do Sul, financiando 45% do total de contratações”, explica Port.

De acordo com balanço da instituição, foram mais de R$ 300 milhões em financiamentos na edição de 2023. O Sicredi, tradicional parceiro de iniciativas realizadas durante a programação oficial do evento, manteve o apoio à Arena Agrodigital, ao Espaço da Emater, ao Pavilhão da Agricultura Familiar e ao 1º Fórum da Carne Bovina, evento realizado pela primeira vez na feira. Segundo a Cotrijal, na edição deste ano, mais de 320 mil visitantes passaram pelo Parque da Expodireto. Com relação ao volume de negócios, a feira movimentou mais de R$7 bilhões.

