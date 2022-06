Míssil atinge shopping movimentado na Ucrânia, deixando mortos e feridos

Pelo menos duas pessoas morreram e 20 ficaram feridas em um ataque com mísseis russos ao atingir um shopping center no centro da Ucrânia nesta segunda-feira (27), disse uma autoridade local de alto escalão.

Shopping center na região de Kremenchuk, na Ucrânia, após ataque russo — Foto: Reprodução/Telegram Volodymyr Zelensky

Kyrylo Tymoshenko, vice-chefe do gabinete do presidente Volodymyr Zelensky, disse que nove dos feridos estão em estado grave após o ataque com mísseis na cidade de Kremenchuk.

Segundo Zelensky, o shopping contava com mais de mil civis dentro das suas instalações.

Kremenchuk, uma cidade industrial de 217 mil habitantes antes da invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro, fica no rio Dnipro, na região de Poltava, e é o local da maior refinaria de petróleo da Ucrânia.

Shopping ucraniano na cidade de Kremenchuk após ação dos bombeiros — Foto: Serviços de emergência da Ucrânia/Reprodução/via REUTERS

Vadym Denysenko, conselheiro do Ministério do Interior da Ucrânia, disse que a Rússia poderia ter três motivos para o ataque.

Fonte: G1