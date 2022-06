Gasolina fica mais barata em SC após a mudança em impostos; preço caiu até 60 centavos

A gasolina ficou mais barata nesta terça-feira (28) e surpreendeu os motoristas que foram aos postos de combustíveis para abastecer o veículo em Santa Catarina. O preço do litro caiu em torno de R$ 0,69 em alguns estabelecimentos, enquanto outros devem aplicar a redução até quinta-feira (30).

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo (Sindipetro-SC), a queda no valor aconteceu após o governo federal retirar impostos que incidiam sobre a gasolina, como PIS, Cofins e Cide – a medida vale até o fim do ano.

Desde sexta-feira, as distribuidoras estão passando parceladamente [a redução no preço] para as revendas, que estão passando ao consumidor final. Até quinta-feira, as distribuidoras vão repassar todos os valores — explica Luiz Antonio Amin, presidente do Sindipetro.

O sindicato aguarda também uma nova queda no preço assim que o governo do Estado reduzir o Imposto sobre Mercadoria e Serviços (ICMS) da gasolina de 25% para 17%. Segundo Amin, seria possível reduzir o valor em até R$ 0,46.