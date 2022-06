Novo fusca 2023 é reestilizado e com muita tecnologia: Veja novidades

O novo Fusca 2023 já foi anunciado e virá em breve, para um público muito seleto. A marca Milivié é a responsável por reviver esse clássico. Essa é uma nova empresa, que promete construir apenas 22 unidades do veículo. Além disso, promete uma revitalização completa do clássico.

Novo Fusca 2023: O Que Já Sabemos Sobre Esse Futuro Lançamento?

O Fusca 2023 virá pelas mãos de uma empresa muito nova, a alemã Milivié. Agora, este promete ser um veículo de luxo e muito restrito. Afinal, a empresa já anunciou que apenas realizará 22 unidades iniciais. Essa é uma referência direta aos 22 milhões de unidades vendidas ao longo da vida do Fusca.

Com isso, a Milivié promete

Assim, teremos elementos clássicos e modernos juntos. Por falar nisso, o interior do veículo fica ainda mais diferenciado. Recebe ótimos componentes visuais, enquanto traz elementos contemporâneos, como painel com telas.

O objetivo dessa marca, fundada pelo engenheiro Jonathan Engler, é trazer versões novas de grandes clássicos. Sendo assim, o Fusca foi o primeiro escolhido. Mas, como dissemos, ele será para um público muito limitado. Assim, isso impacta diretamente em seu preço.

Novo Fusca 2023 Preço

O preço oficial do novo Fusca 2023 para o Brasil não foi revelado. Entretanto, a empresa já está realizando reservas, que saem por um preço acima de € 570.000. Com isso, em conversão direta, o veículo custará por volta de R$ 3,1 milhões.

Novo Fusca 2023 Ficha Técnica

Entre as especificações técnicas do Novo Fusca 2023, podemos destacar:

Motor 2.2 de quatro cilindros, refrigerado a ar

Transmissão automática de 4 velocidades

As informações sobre potência e torque ainda não foram reveladas pela Milivié.

Equipamentos Do Novo Fusca 2023

Entre os equipamentos prometidos para este veículo, temos:

Cockpit digital com telas duplas de 12,3”

Assentos aquecidos

Carregamento sem fio para smartphones

Sistema de áudio com 9 auto-falantes

Sensores de estacionamento

Ar-condicionado

Faróis e lanternas em LED

O Que Podemos Concluir Sobre O Novo Fusca 2023?

Sem dúvidas a Milivié conseguiu trazer à vida novamente o Fusca de forma para lá de interessante. O veículo mantém o aspecto clássico, mas com algumas mudanças significativas. As quais deixam o veículo mais moderno e pronto para os dias atuais. Sendo assim, é uma ótima peça para os colecionadores.

Ainda não temos muitas informações sobre seu conjunto mecânico. Entretanto, no quesito equipamentos, o Fusca 2023 promete trazer muito. Com isso, se torna mais tecnológico e com opções bem interessantes.

Sendo assim, o novo modelo se torna um sonho de consumo. Afinal, será um lançamento para poucos. Mas, promete trazer à tona um veículo que foi um grande sucesso.

E então, o que achou das novidades sobre o novo Fusca 2023? Acredita que será um lançamento interessante?

Com informações: Club Motor