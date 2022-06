Jovem se joga de carro durante corrida de aplicativo e denuncia ter sido dopada por motorista em SC

Caso ocorreu na manhã de domingo, em Florianópolis, quando a vítima de 19 anos ia para o trabalho.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso de uma jovem que denunciou ter sido dopada por um motorista de aplicativo durante uma corrida em Florianópolis no domingo (26).

Ao g1, a passageira, de 19 anos, contou que se jogou do veículo ao começar se sentir tonta e perceber o uso de um gás.

Ela havia solicitado um motorista para ir ao trabalho por volta das 10h. No veículo, notou a atitude suspeita do motorista, que usava de boné e óculos. O homem teria encoberto o rosto com a gola do casaco e soltado dois jatos de um gás inodoro sob o banco dele.

“A gente chegou na frente da pista [rodovia], depois de ele parar para abastecer, e notei que subiu uma fumaça. Comecei a me sentir mal, meus olhos e garganta começaram a arder, fiquei tonta e falei que queria descer do carro duas vezes. Ele não deu bola, continuou andando, e eu me joguei”, disse.

A jovem também relatou que machucou o ombro, mas sem gravidade, e que vai retornar à delegacia para dar mais detalhes do caso durante a semana.

De acordo com o delegado Luiz Funtes, da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (Dpcami), um boletim de ocorrência foi registrado pela vítima ainda no domingo (26).

Fonte: G1