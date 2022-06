Número da Claro para SAC, Cancelamento, Suporte técnico, vendas e empresas

Você, cliente Claro, está tentando solicitar suporte técnico? Não sabe para qual número da Claro ligar?

Não se preocupe! A Claro possui diversos canais de atendimento para que você possa ser atendido, seja para solicitar suporte técnico, para cancelar um ou mais serviços, reclamar e para comercializar os seus produtos e serviços.

Para facilitar esse processo, nós separamos aqui, os principais números de telefone da Claro para que você possa resolver qualquer tipo de questão, confira abaixo.

Qual o número do Suporte da Claro para pessoa física?

Para agilizar o atendimento, a Claro dividiu o suporte técnico por modalidade de serviço prestado, ou seja, para solicitar ajuda para serviços residenciais, existe uma central específica, para planos móveis, um outro número de contato, e assim por diante.

Confira abaixo a lista completa que retiramos no site da operadora Claro:

Suporte ao Cliente Residencial (tv, internet e fixo): 106 21

Suporte aos Clientes Claro Móvel: 1052

Telefone para deficientes Auditivos: 0800 036 2323

Autoatendimento pelo App Minha Claro Residencial.

Caso você esteja fora do Brasil, pode contar com o atendimento de Roaming Internacional através do número + 55 (11) 99199-5555.

Qual o horário de atendimento?

O atendimento do suporte é 24 horas, 7 dias por semana.

Além das centrais acima, você pode solicitar atendimento via WhatsApp, anote abaixo os números de contato da operadora.

Qual o número do Suporte da Claro para clientes PME?

Se você tem um plano empresarial de TV, Internet ou Fixo com a Claro Empresa e não está encontrando o telefone correto para solicitar suporte técnico, abaixo listamos todos os canais para você falar rapidamente com a operadora e solucionar o seu caso.

Via Contato Telefônico (serviços móveis)

Celular, internet e M2M:1052

Roaming nacional: 1052

Roaming internacional: +55 (11) 99199-5555 exclusivo para os clientes quando estiverem fora do Brasil ou *468 do seu celular

Deficiência auditiva (exclusivo para portadores): 0800 036 2323 (este canal permite a comunicação por texto com atendentes Claro por meio de um telefone com teclado compatível).

Atendimento Nextel: 1050

Via Contato Telefônico (serviços fixos)

Central Claro net virtua: 0800 7210027

Central Claro net TV: 0800 7210027

Central Claro net fone: 0800 7210027

Caso sua empresa seja de médio ou grande porte, os telefones para contatos (CLARO/EMBRATEL) são:

Contato Telefônico via telefone fixo: 0800 701 7120

Contato Telefônico via celular: *860

Atendimento Exclusivo para pessoas com deficiência auditiva: 0800 036 2323

Qual o número para cancelar a Claro?

Caso esteja decidido a efetuar o cancelamento parcial ou total dos serviços da operadora, você pode ligar para os seguintes telefones:

Claro móvel: ligue no 1052 ou 1050 para falar com a Claro nxt (Nextel)

Claro residencial: para clientes banda larga, TV ou telefone fixo, ligue para a Central de Atendimento no 10621 ou 10699

Combo multi (TV, internet, fixo e móvel): Ligue para 0800 723 6626.

Ao ser atendido, siga os passos abaixo:

Forneça o número do seu CPF ou o número do seu contrato com 9 dígitos;

Explique o motivo do cancelamento;

Confira se não está dentro da fidelidade com o atendente, assim irá evitar possíveis multas de quebra de contrato.

Solicite o cancelamento e anote todos os números de protocolos.

Caso tenha cancelado um plano residencial, agende a retirada dos equipamentos que foram cedidos em regime comodato.

*Lembre-se sempre de pedir um recibo para comprovar a entrega dos equipamentos e evitar problemas futuros.

Qual é o número da Claro para vendas?

Viu uma promoção do Claro box TV e ficou interessado? Quer saber mais sobre um plano ou assinatura e tirar suas dúvidas?