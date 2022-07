Clientes ganham presentes especiais no aniversário de 17 anos da AC Farma em São Joaquim

No aniversário de 17 anos da AC Farma de São Joaquim quem ganha o presente 🎁 é você. Nesta sexta (08) a maquiadora Letícia Antunes estará na AC Farma fazendo aquela make especial de empoderamento feminino para as clientes da farmácia com os produtos da “Ruby Rose”. Além disso, o consultor do Chá Leão trouxe o que há de melhor nessa linha fantástica de produtos. Guloseimas, pé de moleque, gibis, paçocas, doces e refrigerantes… Venha comemorar o aniversário da AC Farma de São Joaquim com descontos especiais e presentes dedicados aos clientes e amigos.

Veja as imagens:

Ações de Aniversário 17 anos AC Farma:

08/07 (sexta-feira) – Degustação dos chás Leão.

Ação Ruby Rose com a maquiadora Letícia Antunes.

09/07 (sábado) – Comemoração do aniversário da farmácia em clima de festa “julina” com guloseimas e pescarias com vários brindes e estoura balão nazca.

Durante toda a semana haverá aferição de pressão arterial e glicose.

E não para por aí, você cliente que comprar à cima de R$ 30,00 em perfuraria ou não medicamento, ganhará cupons para concorrer a sorteios de brindes no final do mês de julho.