Servidores da saúde em Lages fazem ato em homenagem as vítimas da Covid-19

Nesta sexta-feira (08), é o Dia Municipal em Memória às Vítimas Locais da Covid-19 em Lages. A Rádio Clube de Lages participou do ato em homenagem as 591 vidas perdidas desde o início da pandemia, fazendo um minuto de silêncio e tocando a sirene da rádio. O ato foi organizado pelos servidores da Secretaria de Saúde de Lages.

O secretário de Saúde de Lages, Claiton Camargo, falou com a Rádio Clube de Lages sobre esse momento de reflexão:

É importante, em respeito a todas as famílias que tiveram vítimas da Covid-19, a gente ter esse momento. Já é uma lei municipal, a gente resolveu fazer dessa forma a gente convidasse as famílias, as pessoas que sentiram a dor da perda dos seus entes, que pudessem ter esse momento de silêncio reflexão, de oração em frente a nossa catedral pra gente homenagear, de certa forma todas as pessoas, o 591 lageanos que nós perdemos pra essa pandemia.

A ação também contou com a presença do Secretário Adjunto de Saúde do Estado, Alexandre Lencina.

Estamos aqui a convite do secretário Clayton. Acompanhando esse ato de homenagem as vítimas da Covid-19. Em especial as vítimas dos munícipes lageanos. Infelizmente a pandemia nos trouxe todo esse sofrimento em Santa Catarina, são mais de 22 mil catarinenses.

Fonte: Radio Clube