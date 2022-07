Cão é resgatado após queda em cânion de Bom Jardim da Serra

A guarnição da AR-87 deslocou até a localidade de Tijucas para fazer busca e resgate de um cão de caça, próximo ao plantio de pinos mordurate, chegando até um Cânion dos Aparados da Serra que tem vista para barragem do rio São Bento em Nova Veneza.



Ao chegar no local da queda no cão, a guarnição ligou o GPS e localizou o animal.

A guarnição avaliou a cena e realizou ancoragem em árvores nativas, sendo dois ponto para descida e dois pontos de segurança.



Realizou-se a descida para acessar e localizar o animal com vida. Com o apoio do Águia 4 foi retirado o animal com segurança e em seguida o águia 4 retornou e realizou a retirada do resgatista, logo após o animal foi entregue ao proprietário e a guarnição retornou para o quartel para fase de prontidão.