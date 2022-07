Tio Tacio Queijaria, da família Rissi, do Luizinho tem feito muito sucesso nos festivais e foi destaque em Florianópolis, no último final de semana onde esteve presente em 3 dias de um festival de queijos no Multi Open Shopping, onde o público pode comprova o sabor e a qualidade dos maravilhosos queijos de São Joaquim.

