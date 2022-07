Novas turmas do Programa Jovem Aprendiz Cotista iniciaram em São Joaquim

Promover a formação técnico-profissional metódica para a inserção de jovens entre 14 e 24 anos no mercado de trabalho. Este é o objetivo do Programa Jovem Aprendiz Cotista (JAC) que iniciou novas turmas no município de São Joaquim, uma do curso de Supervisor Agrícola, Auxiliar Administrativo e Financeiro.

O programa é realizado no município pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/SC), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc), em parceria com o Sindicato Rural de São Joaquim e empresas ligadas ao setor agropecuário.

O presidente do Sindicato Rural de São Joaquim, Antônio Marcos Pagani de Souza, enaltece a contribuição dessa iniciativa para os jovens do município. “Os participantes terão a oportunidade do primeiro contato com o mercado de trabalho através de uma metodologia que privilegia essa importante etapa do processo de aprendizagem e auxilia-os no desenvolvimento de aspectos comportamentais na dimensão pessoal e social. Além disso, favorecerá futuramente o fortalecimento do agronegócio da região”, comenta.

Conforme o presidente da Faesc, José Zeferino Pedrozo, o sistema Faesc/Senar incentiva a formação profissional no meio rural. “Este programa prepara jovens para o mercado de trabalho, com alto nível de conhecimento e de condições para desenvolver excelentes funções. Porém, primeiro qualificaremos jovens cidadãos, comprometidos com a comunidade rural e contribuição para o fortalecimento do campo”, salienta.