SÓSIA DE MARÍLIA MENDONÇA DE SC LANÇARÁ MÚSICA QUE SERIA GRAVADA PELA CANTORA

Juliana Cavalheiro Bentz teve uma guinada na vida depois de ser gravada cantando uma música da cantora Marília Mendonça, num ponto de ônibus na cidade de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O vídeo teve enorme alcance e repercussão que fizeram a mudar de rotina e pensar em seguir na carreira artística.

A então moradora da região, se mudou para a cidade de Guarujá, no estado de São Paulo onde efetivamente busca dar prosseguimento na nova função. O detalhe que mais chama a atenção é que no seu repertório estava uma das músicas inéditas que seriam gravadas por Marília.

“O compositor dela apresentou a música ao meu empresário e foi um presente maravilhoso. Cada vez que falo sobre isso me emociono, porque sempre fui fã dela. Sou intensa em tudo que faço e foi uma emoção muito grande. É uma mistura de sentimentos, de alegria com saudades”, disse ao ND.

Foto/fonte: Rádio Centro Oeste