Promoção Gol 0Km na mão é com o Auto Posto da Serra em São Joaquim

A cada R$ 50 reais em combustível você concorre a um Gol 0Km no Auto Posto da Serra em São Joaquim

O Auto Posto da Serra, de São Joaquim, está lançando novamente a imperdível promoção: “A cada 50 reais em compras na loja e combustível abastecido em seu veículo o cliente recebe um cupom para concorrer um automóvel Gol 0KM”.

O Auto Posto da Serra abriu as suas portas em São Joaquim, na Rua Major Jacinto Goulart no centro de São Joaquim cerca de 21 anos, com uma proposta inovadora e moderna o que fez com que o posto fosse ganhando cada vez mais adeptos e consumidores.

O Posto oferece a melhor experiência: produtos com a mais tecnologia de ponta, serviços de ponta e atendimento especial. Tudo para você sair melhor do que entrou.

INOVAÇÃO

Buscar sempre a melhor e mais tecnologia de ponta: isso faz parte da nossa história. Com esse esforço, surgiram produtos como: Shell V-Power, a gasolina aditivada que traz mais desempenho e rendimento para o motor, a Shell V-Power Racing, desenvolvida em parceria com a Scuderia Ferrari para motores de alto desempenho, o Shell V-Power Etanol, primeiro biocombustível aditivado do mercado, o Shell Evolux Diesel para caminhões, além de toda nossa linha de lubrificantes.