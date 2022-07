“1948 Carne & Fogo” – uma nova experiência gastronômica em São Joaquim

No sábado, dia 16/07, aconteceu a reinauguração do Edy Lanches um.novo restaurante “1948 Carne & Fogo”. A história e a transformação de um empreendimento muito importante para a gastronomia e o turismo de São Joaquim. Um restaurante digno de qualidade e uma agradável estrutura. E com ela, agregou ao seu cardápio a parrilla. “Tudo isso para garantir que seus clientes tenham uma experiência gastronômica única e muito especial, garantiu Edy o proprietário, um investidor em São Joaquim que junto a sua família, acreditou no potencial de São Joaquim e incansavelmente lutou trabalhando para transformar seu negócio em um grande sucesso e proporcionar o melhor para a cidade de São Joaquim e os turistas que a visitam.

Edy sempre pensando em agregar e inovar na cidade de São Joaquim surge então o Restaurante 1948 carne&fogo, trazendo consigo uma gastronomia saborosa com parrilha e cortes de carne nobres, valorizando a carne da região e trabalhando com ingredientes regionais.

Uma nova experiência gastronômica um mundo de sabores, em um ambiente descontraído e Aconchegante com uma das vistas mais bonitas de São Joaquim, a vista da igreja matriz e da praça, um ambiente contemporâneo com toque rústico, com Gastronomia autoral, Chopp Big Jack e vinhos de altitude.

A tradição culinária serrana com um conceito ainda mais forte. O churrasco é uma das paixões dos brasileiros. Mas a Parrila, típica dos papas e utilizada no preparo de grelhados tanto no Uruguai quanto na Argentina, tem conquistado um número crescente de consumidores e amantes de boa gastronomia, por isso restaurante 1948 traz uma nova experiência gastronômica para a região.

Cardápio com muita variedade de sanduíches, carnes nobres, peixes, petiscos, ótima qualidade dos produtos e um chopp delicioso, carta de drinks bem diferenciada, um atendimento excelente e a sobremesa sem palavras! Sem falar da simpatia e carinho dos proprietários, Edy e esposa e dos funcionários, muito simpáticos e solícitos.



História

1948, É O ANO QUE FOI CONSTRUÍDA A CASA ONDE NOSSO RESTAURANTE VAI FUNCIONAR.

Resgatando a história de São Joaquim a Casa Vila Araci.

A casa foi construída em 1948, pela família do então Prefeito de São Joaquim, Hercílio Vieira do Amaral. Ela servia de hospedagem para bispos, padres e freiras da época. Ela é localizada em frente à Catedral de nossa cidade, se tornando uma parte da história de São Joaquim. O nome Vila Araci foi dado a casa como presente do proprietário em homenagem a sua filha. As demais modificações surgiram pelas mãos do Chef Edison Costa, onde ele viu na casa um enorme potencial. Edison começou a trabalhar na área da gastronomia aos 13 anos de idade, como copeiro, mas ele adorava os gritos, as chamas e a correria da cozinha, tanto que aos seus 15 anos foi nomeado chef de cozinha na cidade de gramado. Em 2015, na cidade de São Joaquim, montou seu primeiro negócio e cresceu tão rápido que em um ano se tornou a melhor casa de lanches da cidade, ganhando por seis anos consecutivos o prêmio de melhor lanche e atendimento, o Édy Lanches. Mas sempre pensado em agregar e inovar na cidade de São Joaquim surgiu o então Restaurante 1948 carne&brasa, trazendo consigo uma gastronomia honesta, saborosa com parrilha e cortes de carne nobres, valorizando a carne da região e trabalhando com ingredientes regionais . Um bom apetite a todos e desde já, somos gratos.

Aqui fica um pedaço de nossa história e o começo de uma nova caminhada!

Edy

