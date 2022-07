Idosa morre após carro capotar e cair no Rio em SC

Na tarde desta terça-feira, 19, por volta das 13 horas, o Corpo de Bombeiros Militar de Tubarão atendeu uma ocorrência de saída de pista seguido de capotamento, na Estrada Geral da Madre, próximo ao sítio do Dodô (apenas referência) em Tubarão. No local, o condutor do veículo, um homem de 68 anos, já encontrava-se fora do veículo, consciente e estável.

Uma mulher de 72 anos ficou dentro do carro e não conseguiu sair, ficando submersa. Foi acionado uma embarcação com mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar de Laguna , onde posteriormente após realizarem as buscas, localizaram o veículo e a mulher, que foi retirada em óbito. As equipes ainda estão no local auxiliando na retirada do veículo.

Com informações do TNSul