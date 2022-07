Clube Astréa apresenta Tchê Garotos para o Baile de Primavera 2022

O Clube Astréa, através de sua diretoria e do Casal Presidente Fernando Teixeira Luiz e Taise Souza Luiz, convida a todos para o Baile da Primavera que será no dia 6 de agosto (sábado) nas dependências do clube, e será animado com um dos mais conceituados grupos de canção gaúchas Tchê Garotos.

Para quem apreciam um bom fandango, a animação da noite ficará por conta do Grupo Tchê Garotos, atualmente formada por Sagüi, Markynhos Ulyian, Léo Bruni, Luiz Cláudio, Alysson Ribeiro, Bruno Bubniak e Cristiano Cubas, a tradicional banda gaúcha Tchê Garotos conquistou o respeito e admiração de milhares de fãs, músicos, críticos e muitos jornalistas, não apenas pelo seu talento que é inegável, mas pelos tabus quebrados e números conquistados. O conjunto é considerado um dos mais autênticos representantes da música gaúcha, sempre lotando e animando grandes bailes por onde passam.

Combo Meda + ingresso:

Sócios: R$ 320,00 (Isento de ingresso)

Público: R$ 400,00 + ingresso

Ingresso: R$ 90,00

Traje livre

Mais informações na secretaria do clube de segunda a sexta-feira ou pelo fone 3233 0435.

Confira os recadinhos dos Tchê Garotos: