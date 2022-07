Primeiro Festival de Costela do Over Beer foi sucesso

Aconteceu neste final de semana o Primeiro Festival de Costela do Over Beer, muitos joaquinenses e turistas passaram pela casa neste ultimo sábado (24).

O público presente pode desfrutar de um delicioso almoço com uma variação de costelada de gado, ovelha e suíno, com um preparo especial de 12h de defumação e sendo assim com um sabor inigualável.

O resultado do encontro surpreendeu a organização. “O evento foi um sucesso e superou as nossas expectativas. Pretendemos realizá-lo mais vezes no ano”, ressalta Elizandra.