Empresários da ACIL conhecem o programa Selo Serra Catarinense Sustentável

Na noite desta segunda-feira, 25 de julho, o secretário executivo e a assessora de Turismo da Associação de Municípios da Região Serrana (Amures), Walter Manfroi e Ana Vieira, respectivamente, apresentaram aos diretores da Associação Empresarial de Lages o programa Selo Serra Catarinense Sustentável.

O secretário executivo informou que este programa está sendo desenvolvido pela Amures, Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense – CISAMA, Conselho de Turismo da Serra Catarinense – Conserra, Sebrae e Ministério do Turismo. O objetivo é colocar a Serra Catarinense entre os destinos turísticos sustentáveis do país.

De acordo com Ana, participam deste programa os 18 municípios da Amures e receberão o Selo empresas que estejam comprometidas com o turismo responsável e a sustentabilidade e que façam parte de uma rota integrada localizada em meio a natureza. “Também receberão o Selo produtos rurais, como queijos e mel”, contou.

No dia 02 de agosto, acontecerá o Seminário Serra Catarinense Sustentável que irá tratar dos desafios das empresas e destinos para a sustentabilidade do turismo na região. O evento que acontecerá no auditório da CDL, contará com uma palestra de Luis Antonio dos Santos de Freitas, que possui grande experiência em soluções pautadas em padrões sustentáveis e a apresentação de casos de sustentabilidade das empresas Rede dos Sonhos Hotéis Fazenda de Socorro (SP) e da Quinta da Estância e Estância das Oliveiras de Viamão (RS).