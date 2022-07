Associados do Sicredi contam com linha de crédito Pronampe

O programa disponibiliza crédito para MEI, micro e pequenas empresas.

Comprometido com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua, o Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 6 milhões de associados e presença em todos os estados do país, disponibiliza a linha de crédito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe).

Podem aderir ao programa as empresas com limite de faturamento estipulado de até 81 mil anuais para MEI, 360 mil para microempresas e 4,8 milhões para empresas de pequeno porte. Os créditos obtidos via Pronampe pelos associados do Sicredi podem ser utilizados para capital de giro. Isso permite, por exemplo, a aquisição de máquinas e equipamentos, a realização de reformas e pagamentos de despesas operacionais, como salário dos funcionários, contas de água, luz e aluguel, compra de matérias primas e mercadorias, entre outras finalidades.

O prazo máximo para pagamento das operações contratadas no âmbito do programa é de 48 meses e a carência é de até 11 meses, com a taxa de juros máxima Selic + Até 6% ao ano. O limite dos empréstimos é de até o equivalente a 30% do faturamento da empresa em 2021, sujeito à análise, com crédito máximo de R$ 150 mil. Para mais informações, acesse sicredi.com.br/site/credito/para-empresa/pronampe/.

Como compartilhar os dados com o Sicredi

Para ter acesso ao programa, o associado precisa liberar os seus dados para o Sicredi, seguindo os passos:

1 – Acesse o portal http://www.cav.receita.fazenda.gov.br, use a conta gov.br utilizando o CPF e a senha. Clique em Outros e em seguida, em Autorizar Compartilhamento de Dados. Na sequência, clique em Nova autorização de compartilhamento.

2 – Selecione a opção informações sobre faturamento da empresa, informe o CNPJ e o ano do calendário 2021.

3 – Defina o prazo de vigência da autorização (o Sicredi recomenda até 30/04/2023). 4 – Digite Sicredi como destinatário. Se não encontrar, Bano Cooperativo Sicredi e digite o CNPJ 01.181.521/0001-55.

5 – Na assinatura digital, autorize o compartilhamento de dados clicando em Autorizar. 6 – Agora o associado já pode solicitar o Pronampe no Sicredi.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados. O Sicredi está presente em todos os estados do Brasil, com mais de 2,2 mil agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (http://www.sicredi.com.br).

Sicredi Altos da Serra RS/SC

Rua Olívio Zanin, n ° 553 – B. São Paulo

99950-000 – Tapejara/RS

sicredi.com.br