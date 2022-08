Antiga Ponte das Goiabeiras é reerguida em uma força-tarefa entre Prefeitura e produtores locais

Uma força tarefa envolvendo a produtores rurais e a Prefeitura de São Joaquim reativaram a passagem pela antiga e famigerada Ponte das Goiabeiras neste último sábado (30), dando novamente trafegabilidade aos carros e caminhões.

A ponte acabou entrando em colapso após as fortes chuvas no mês de maio e junho que deixaram as suas estruturas comprometidas e totalmente submersas.

Uma nova ponte será construída adjacente a atual, porém com 5.9m a mais de altura e a um custo de mais de 10 milhões de reais. Inclusive já existe a empresa ganhadora da licitação e já há movimentação para a instalação do pátio de obras. A previsão é que a ponte seja finalizada já no primeiro semestre de 2023.

Enquanto isso, os produtores das localidades aos arredores do Rio Pelotas, tanto do lado gaúcho quanto do lado catarinense efetuaram uma força tarefa com a prefeitura de São Joaquim para, de forma paliativa, dar passagem pelo local com a instalação de novos pranchões perfilados e cabeados.

Os produtores providenciaram pranchões de madeira fiados por madeireiras que utilizam o percurso e a Prefeitura de São Joaquim auxiliou com o maquinário e cabos de aço. Enfim, a ação conjunta resultou na passagem de forma paliativa da antiga Ponte das Goiabeiras até que a nova e moderna ponte fique pronta, assim como a continuação do Caminho da Neve que irá trazer um espetacular desenvolvimento para produtores rurais e encurtar a distância temporal no turismo das Serras Gaúchas e Catarinense.