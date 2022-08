Agenda de Desenvolvimento Territorial é lançada em Bom Jardim da Serra

Na segunda-feira(01) a prefeitura de Bom Jardim da Serra deu início às atividades da nova fase do Programa Gente Catarina para a Agenda de Desenvolvimento Territorial.

No lançamento local e sensibilização desta fase, foi realizada a apresentação das etapas da Agenda e a metodologia de Desenvolvimento Econômico da FACISC que coopera junto ao Governo do Estado para composição do Plano de Desenvolvimento Econômico do município e aumento da competitividade do mesmo e ainda dos indicadores do IDH.



A ação contou com reunião integrada do Comitê Gestor Local do Gente Catarina e demais secretarias do governo envolvidas com o programa e foi coordenada pelo prefeito, Pedro Ostetto e pela consultora da FACISC, Aline Nandi.



Durante a atividade foram traçadas metas como: criação do Conselho de Desenvolvimento, agenda de entrevistas com lideranças que acontecerá no município bem como a apresentação da Análise Situacional, etapas integrantes desta fase.

“Agradecemos ao Governo do Estado Carlos Moisés da Silva juntamente com a FACISC representada pela Aline Nandi, que neste dia apresentou em Bom Jardim da Serra um dos programas mais importantes para a nossa população, o Gente Catarina, certamente será um divisor de águas para as pessoas que mais precisam. Desde já somos gratos e com certeza o nosso município não será o mesmo após a execução do programa,” finaliza o prefeito, Ostetto.



Em agosto deve tramitar na Câmara a Lei do Conselho de Desenvolvimento e a indicação das entidades que devem compor o mesmo. Ainda em agosto acontecem as entrevistas e a apresentação dos dados coletados em evento aberto à comunidade, pré agendado para o dia 01 de setembro.



O comitê gestor é composto pelo gabinete do prefeito, Sec. de Planejamento, Secretaria de Administração, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e Secretaria de Assistência Social.

Fonte: Aline Nadi – Programa Gente Catarina