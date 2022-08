Rod SC 390 da Serra do Rio do Rastro. A Guarnição PMRv inicia o apoio à Empresa Responsável pela manutenção das instalações elétricas da iluminação pública do trecho Lauro Muller alto da Serra do Rio do Rastro Rod SC 390.

O tráfego poderá ficar lento e até ser interditado por alguns minutos.

“Dirija com atenção e cuidado indispensável a segurança do trânsito”.

Fonte: Cmte 21ºGp PMRv Bom Jardim da Serra