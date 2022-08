Marlus Andrade o primeiro Joaquinense a trazer para São Joaquim um título no esporte do Fisiculturismo

Marlus Andrade de Oliveira, ele venceu, ele mostrou que é capaz, ele conseguiu, o primeiro Joaquinense a trazer um título para a sua cidade no esporte do Fisiculturismo! E além disso conquistou o terceiro lugar na sua categoria com mais de 20 inscritos!!!



O Marlon teve o Apoio da A @ciadasaudesaojoaquim e @sportsnutritionsaojoaquim que se sentem muito orgulhosos por fazer parte dessa história!!!

Top 3. Poder apoiar os sonhos de alguém e vê-lo realizar!!

Agradeço a todos os apoiadores que acreditaram em mim e na busca dos meus sonhos. A luta foi árdua! Dias difíceis, de alimentação, hidratação, treinamento… foram dias que hoje tornam essa momento tão gratificante.

Recebi ajuda de vários profissionais, tanto nos treinos, na dieta, quanto no psicológico.

Abri mão de muitas coisas e hoje vejo que valeu a pena; disse Marlon.

Parabéns @marlusandradecoach mais uma vez por trazer um título inédito para São Joaquim