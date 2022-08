Petrobras anuncia redução de 3,6% dos preços de diesel para as distribuidoras, válida a partir de sexta

A Petrobras informou nesta quinta-feira (4) que vai reduzir o preço do diesel vendido às distribuidoras. O valor médio do litro passa de R$ 5,61 para R$ 5,41 por litro, uma redução de R$ 0,20 por litro, ou 3,57%.

Os novos preços passam a valer a partir de sexta-feira (5). Os preços dos demais combustíveis não foram alterados.

O preço do diesel vinha em trajetória de alta desde julho de 2021 e estava em R$ 5,61 desde junho deste ano. A última vez que o valor tinha sido reduzido foi em maio do ano passado, quando o preço do litro vendido às distribuidoras passou de R$ 2,76 para R$ 2,71.

Segundo a estatal, considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 5,05, em média, para R$ 4,87 a cada litro vendido na bomba.

Com informações: G1