Ônibus pega fogo na BR-376, entre Santa Catarina e Paraná

Um ônibus da empresa Auto Viação Catarinense foi atingido por um incêndio na manhã desta sexta-feira, 5, na BR-376, em Guaratuba (PR). A rodovia liga Santa Catarina ao Paraná.

Segundo a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, a ocorrência foi registra por volta das 11h15, no quilômetro 662 do sentido norte da rodovia. Não há feridos nesta ocorrência. A causa do incêndio não foi divulgada.

Pista interditada

Por volta de 12h30 desta sexta-feira, 5, a pista estava totalmente interditada. Uma fila de dois quilômetros de extensão foi registrada.