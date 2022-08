Reflexão: Casa de Vó; Um cantinho de nostalgia e muito afeto

“Casa de vó” é algo que mexe com todos os sentidos que temos no corpo humano e quaisquer outros esotéricos, transcendentais, espirituais ou coisas que o valham. Visão, olfato, paladar, tato e audição se juntam às mais diversas formas de memória afetiva, num mix de sensações que nenhum outro lugar no mundo é capaz de proporcionar.

Mãe, posso dormir na casa da Vovó hoje?

Escutei dentro do ônibus hoje de manhã. Quando consegui me virar pra ver a criança que me fez voltar ao passado apenas com uma frase

ela já não estava mais ao meu alcance.

Viajei longe

Quando foi que o tempo passou e nos fez adultos cheio de prioridades chatas?

lutamos todos os dias por alguma coisa que não sabemos se é o que realmente queremos.

Quando na verdade a

casa de vó é o que todo mundo precisaria para ser feliz.

Casa de vó é onde os ponteiros do relógio tiram férias junto com a gente e passam os minutos sem pressa de chegada.

Casa de vó é onde uma simples macarronada e um pão caseiro ganham sabores diferentes, deliciosos.

Casa de vó é onde uma inocente tarde pode durar uma eternidade de brincadeiras e fantasias.

Casa de vó é onde os armários escondem roupas antigas e ferramentas misteriosas.

Casa de vó é onde as caixas fechadas se tornam baús de tesouros secretos, prontos para serem desvendados.

Casa de vó é onde os brinquedos raramente surgem prontos, são inventados na hora.

Casa de vó, tudo é misteriosamente possível de acontecer.

E Mágico e sem preocupações.

Casa de vó é onde a gente encontra os restos da infância dos nossos pais e o início de nossas vidas.

Casa de vó, só mesmo lá dentro, no endereço do nosso afeto mais profundo, tudo é permitido.

Esse luxo não me pertence mais – infelizmente – viverá comigo apenas em recordações. Mesmo assim, se eu pudesse fazer um pedido agora, qualquer pedido de todos os pedidos do mundo, eu iria pedir a mesma coisa:

Posso dormir na casa da vó hoje?”

Por Saulo Subira