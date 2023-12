Com obras do movimento Pop Art, Galeria de Arte da Villa Francioni inaugura sua quinta exposição em 2023

Foi um sucesso a abertura da última exposição do ano da Galeria de Arte da Villa Francioni, em São Joaquim, neste sábado (2). O artista manezinho de Floripa George Peixoto reuniu uma mostra de obras digitais coloridas, intitulada “Quadrografias”, que poderá ser visitada gratuitamente pelo público até o dia 10 de março de 2024.

Além do artista, do curador da Galeria de Arte Edson Machado e da presidente do Conselho da Villa Francioni Daniela Freitas, a abertura contou com a presença de autoridades da Região Serrana, artistas e convidados.

É a primeira vez que a Galeria de Arte mostra obras de um pintor catarinense contemporâneo que representa o movimento artístico internacional intitulado Pop Art. Este ano, Villa Francioni proporcionou ao público que visita a vinícola cinco diferentes exposições: “Máquinas de Guerra de Leonardo da Vinci”, de Denis Soncini (em março); “Borboletas aladas e seus jardins imaginários”, de Luiz Arthur Montes Ribeiro (maio); “Natureza Viva”, de Cleusa Soares (julho); “Eu & Você & Elas/Eles” do coletivo As Catarinas, com a curadoria de Elke Hülse (setembro); e “Quadrografias”, de George Peixoto (dezembro).

Assessoria de imprensa – Fotos: Eula Maciel / Divulgação VF