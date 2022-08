Última superlua do ano será visível em SC nesta semana; Confira como assistir

última superlua de 2022 está marcada para a próxima quinta-feira (11) e será visível em Santa Catarina. O fenômeno ocorre quando a Lua Cheia ou a Lua Nova coincidem com o momento em que o astro está mais próximo, o que dá a impressão de o satélite natural estar maior.

O professor de Astronomia da UFSC, Alexandre Zabot, afirma que basta o céu estar limpo para observar a Lua, que ficará visível durante toda a noite, mas a primeira hora após o nascimento é o melhor horário para observar. E não é preciso nenhum equipamento especial, basta olhar para o céu.

É possível acompanhar o fenômeno por sites ou aplicativos de astronomia, como Skywalk, Starchart, Sky Saari ou Stellarium, que podem ajudar a descobrir os melhores horários de visibilidade em cada região. Uma opção também é assistir pelo canal “Notícias da Astronomia“, de um morador de Florianópolis.

Outro fenômeno que também irá surgir é a chuva de meteoros Perseidas, que conta com até 100 meteoros por hora. Mas as notícias não são boas para os catarinenses: será praticamente impossível acompanhar no Estado.

“O ponto onde acontece a irradiação nasce bem no fim da madrugada, no Norte, quase no horizonte, e depois já amanhece. Mesmo com tempo bom, dificilmente alguém conseguirá acompanhar, porque estará muito baixo no céu e perto do horizonte”, explica Zabot. “Só será visível no Norte do Brasil”, finaliza.

