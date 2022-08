Corpo de Bombeiros Militar organiza equipes para caso de acionamento por conta de ciclone

Nesta semana a previsão da formação de um ciclone extratropical por Santa Catarina até sexta-feira, 12, de acordo com a Defesa Civil, coloca as equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) em alerta.

Apesar de não haver, até a tarde desta terça-feira, 09, nenhum acionamento operacional que esteja fora da rotina das equipes de plantão, o Subcomando-Geral da corporação, que é responsável pela parte operacional e que está acompanhando a situação, iniciou preventivamente o protocolo de acionamento das equipes de Forças-Tarefa (FTs) do CBMSC.

Situação atual:

A previsão indica grandes volumes de chuva, vendavais, além de ressaca, o que pode ocasionar alagamentos, enxurradas, deslizamentos e ainda quedas de árvores, destelhamentos.

As equipes de FTs dos batalhões do litoral já passaram do estado de alerta, em que possuem o conhecimento da situação para o estado de sobreaviso. Ou seja, todos os integrantes das FTs estão sabendo que podem ser acionados para o estado de prontidão a qualquer momento, dependendo da evolução da situação.

Encontram-se em estado de sobreaviso as equipes do litoral, ou seja: FT 01 (Batalhão de Florianópolis); FT 03 (Batalhão de Blumenau); FT 04 (Batalhão de Criciúma); FT 07 (Batalhão de Itajaí); FT 08 (Batalhão de Tubarão); FT 10 (Batalhão de São José); e FT 13 (Batalhão Balneário Camboriú).

A ativação é gradativa, em caso de necessidade.

Na última situação extrema, em maio de 2022, foi a primeira vez em que um grande número de Fts foi acionado ao mesmo tempo: foram 09 equipes empregadas ao todo, para atendimento das cidades das regiões de Tubarão, Araranguá, Rio do Sul e São José.

Estágios do acionamento de uma equipe de Força-Tarefa

Estado de Alerta: situação que se procede logo após a constatação de acontecimentos que podem gerar uma ocorrência extraordinária (inundações, enxurradas, vendavais). Os cenários que geram o estado de alerta permitem aos responsáveis mobilizarem antecipadamente os recursos operacionais e as equipes para a resposta no menor tempo possível;

Estado de Sobreaviso: situação em que os militares das FTs deverão permanecer no município, aguardando a qualquer momento o chamado para se colocarem em prontidão;

Estado de Prontidão: situação em que os componentes da FT estarão aquartelados, prontos e em condições de serem ativados para o deslocamento para as áreas afetadas;

Ativação: situação em que os componentes da FT são acionados para que se desloquem com o todo a equipe e material para o local atingido.