CONDUTOR DO VEÍCULO JEEP COMPASS PERDE CONTROLE DA DIREÇÃO E CAI EM RIO, EM URUBICI

O trem de socorro de serviço por solicitação do Operador do COBOM deslocou até o endereço supra citado para atender a ocorrência de acidente de trânsito (saída de pista) com informações iniciais contendo duas vítimas presas dentro do interior do veículo sendo que o mesmo encontrava-se dentro do rio, estando o nível da água alcançando as portas do mesmo.

Ao chegar no local GU confirmou a ocorrência e iniciou o resgaste das vítimas que encontravam-se no interior desse veículo “Jeep Compass”.

Os militares adentraram ao rio com ajuda de um trator e retiraram as duas vitimas de dentro do veiculo uma por vêz.

Após as mesmas estarem em segurança e sob os cuidados da guarnição do ASU, os referidos militares retornaram para dentro do rio com intuito de salvar agora os bens materiais das vítimas.

Os mesmos realizaram amarração na roda traseira do veiculo, e novamente com a ajuda do trator retiraram o veiculo que estava em situação de risco.

Informamos que o casal que encontravam-se no interior do veículo não sofreram lesões, e também não quiseram ser conduzidas por nossa viatura até o hospital, assinaram a recusa de atendimento, e o trêm de socorro retornou ao quartel sem alteração.