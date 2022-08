Melhores impressoras para sublimação: as impressoras offset

Em busca das melhores impressoras para sublimação? Já pensou em optar por um modelo de impressora offset para essa função? É sobre isso que vamos falar no artigo de hoje.

A sublimação é um processo gráfico onde a impressão é feita sobre materiais diversificados. Por exemplo: impressão feita sobre tecidos, e papéis diferentes dos comuns, como aqueles com fibras de celulose.

Essa técnica é uma das preferidas dos profissionais que trabalham com a personalização de brindes. E também daqueles que trabalham com a comunicação visual. Portanto, precisam de impressões diferenciadas.

Logo, como é de se imaginar a escolha da impressora certa para trabalhar com a técnica da sublimação é fundamental. Afinal, você precisa de um equipamento rápido e com bom rendimento. Além de ter uma boa qualidade de impressão.

Porque as impressoras offset estão entre as melhores impressoras para sublimação?

Quem procura as melhores impressoras para sublimação não pode deixar de dar uma olhada nas impressoras offset antes de escolher. Por que, há bons motivos para considerar essa escolha:

São rápidas para produzir em grande quantidade:

As offset são as impressoras mais utilizadas em indústrias gráficas;

Existem diversos modelos e marcas que você pode optar.

Quem trabalha com sublimação normalmente precisa imprimir grandes tiragens. Pois, precisa vender os produtos para uma ampla gama de consumidores, ou precisa divulgar algum trabalho de forma massiva. Por exemplo, com uso de folders personalizados.

Então, é muito importante escolher uma impressora que dê conta do recado. Principalmente, se você tem muitos pedidos para atender.

Impressoras offset: rotativas ao plana?

Como mencionamos, a diferentes modelos e marcas de impressoras offset. No entanto, quem busca pelas melhores impressoras para sublimação, deve saber que é basicamente há dois tipos delas:

As impressoras offset planas;

E as rotativas.

A impressora plana é a mais comum e a mais recomendada para trabalhos gráficos que precisam de um acabamento refinado. Portanto, se você quer mais elegância e beleza nas suas impressões, esse é o tipo de impressora recomendado.

Isso acontece porque a impressão ocorre folha por folha. Além disso, dependendo do modelo que você escolher, todo o processo pode ser automatizado na impressora plana. Ou seja, você não vai precisar colocar a mão em nada durante o processo.

Já as impressoras rotativas apresentam maior qualidade de impressão para livros, jornais e outros materiais similares. Pois, possuem bobinas rotativas perfeitas para imprimir matérias de texto em grande velocidade.

Ou seja, se você trabalha com produção de conteúdo em grande quantidade, a impressora rotativa é a escolha certa para sua gráfica.

As melhores impressoras para sublimação: a escolha depende das suas necessidades

Independente de qual seja o tipo de trabalho que você realiza com sublimação, as impressoras offset são uma ótima escolha. Porque, são máquinas pensadas para uso profissional. Logo, representa um verdadeiro investimento no seu trabalho.

No entanto, se você optar por uma impressora plana ou rotativa, depende muito das suas necessidades. Então, considere o tipo de trabalho que você mais realiza com frequência antes de fazer a sua escolha.

Analisar os interesses do seu público-alvo pode ajudar nessa escolha. E com o tempo, e o crescimento do seu negócio, você pode até adquirir as duas.

Não esqueça também que existem diferentes modelos à disposição no mercado. Portanto, alguns são mais modernos e possuem mais funções à sua disposição. Mas, em contrapartida, podem custar mais caro.

Conclusão

A sublimação é um processo de impressão que requer um bom acabamento. Mas, normalmente precisa ser feita em grandes quantidades. Então, nem sempre é fácil encontrar a impressora ideal.

Portanto, quem procura pelas melhores impressoras para sublimação, com certeza vai gostar das Impressoras offset. Afinal, essas máquinas reúnem velocidade, dinamismo e qualidade de impressão no mesmo equipamento.

Dúvidas? Gostou desse artigo? Deixe seu comentário!