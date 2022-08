Mel de Melato da Bracatinga é o primeiro do IG’s de São Joaquim a receber o selo de Denominação de Origem

Os Produtores de Mel comemoraram, nesta última semana, o recebimento do Selo de Denominação de Origem do recém-conquistado Mel de Melato da Bracatinga do Planalto Sul brasileiro que estampa agora as embalagens deste único e precioso produto da região de São Joaquim.

O selo é numerado em cada uma das embalagens e dispões de um QR Code que remete ao endereço eletrônico da FAASC – Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina. O produto agora já está 100% pronto, embalado e selado para ganhar o mercado nacional e internacional como um dos méis com maior número de minerais de todos.

“Esta é uma conquista que muito nos orgulha, foi um longo trabalho através dos anos”. Destacou o casal de Joel Rosa e Jaqueline Cechinel do Apiário Real.

O Mel de Melato da Bracatinga foi o primeiro a receber o selo das indicações geográficas, São Joaquim ainda espera a chegadas dos selos da Maçã Fuji, do Queijo Serrano e dos Vinhos Finos de Altitude.

O Mel de Melato da Bracatinga do Planalto Sul brasileiro, único no mundo, conquistou o selo de Indicação Geográfica (IG), concedido na terça-feira (20), pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A qualidade do Mel de Melato da Bracatinga produzido na região é reconhecida devido às características geográficas, de clima, fauna, flora e manejo. A Indicação Geográfica conquistada é na modalidade de Denominação de Origem, que considera que as características geográficas (naturais e humanas) dessa região determinam a singularidade e a qualidade do produto.

A conquista do selo de Indicação Geográfica destaca que o Mel de Melato da Bracatinga produzido na região é diferenciado dos outros produzidos no País, valorizando sua história e características únicas. Por meio do selo, o Mel de Melato da Bracatinga tem mais potencial de agregar valor econômico e conquistar novos mercados.

“O mel de melato é um produto único no mundo, diferenciado e com um valor maior do que o mel floral. Ele é mais escuro justamente porque tem muitos minerais. A sua produção vem crescendo ano a ano, e o mercado está cada vez melhor.

A conquista do selo de Indicação Geográfica vem agregar mais valor ao produto, dando garantia e segurança aos consumidores de que ele é genuíno dessa região.

Com a concessão do selo de IG, todos saem ganhando, o produtor através da agregação de valor, a região, que é reconhecida e oportuniza o turismo, e o consumidor, que adquire um produto de excelente qualidade e com história.

Para o apicultor e proprietário do Apiário Real, localizado em São Joaquim, Joel de Souza Rosa, a conquista de Indicação Geográfica é recebida com muita alegria. “Essa conquista valorizará ainda mais a venda do nosso produto, garantindo que ele é uma iguaria e é único.

O Mel de Melato da Bracatinga é um tipo diferente de mel. Ele não é produzido pelas abelhas a partir do pólen das flores, mas sim a partir de um resíduo alimentar da cochonilha, que é um inseto que se aloja no caule da bracatinga, árvore nativa da Mata Atlântica. Ele é mais escuro, tem menos açúcares e mais minerais que o similar produzido a partir do pólen. Estudos científicos também apontam propriedades medicinais no produto. Em Santa Catarina, 95% da produção desse mel é exportada. A Alemanha é o principal país comprador.